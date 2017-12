Projeto Zé do Livro incentiva a leitura e aborda a importância da higiene pessoal em escola de Cacoal

Mais de 200 alunos do Ciclo de Alfabetização da Escola Estadual Graciliamos Ramos, de Cacoal, enceraram o ano letivo apresentando para os pais os resultados do Projeto de Leitura “Zé do Livro”, desenvolvido ao longo do ano.

No primeiro semestre de 2017, além das atividades rotineiras, os alunos do 1º ao 3º ano, com idades entre 6 a 8 anos tiveram que confeccionar um boneco pra lá de especial: o “Zé do Livro”. A partir do 2º semestre, para desenvolver a leitura, os alunos levavam para casa um livro e o boneco, confeccionado para desenvolver a imaginação, fortalecer o hábito da leitura e que, além de tudo, ajudava os alunos a entenderem a importância dos cuidados com a higiene pessoal.

“Além da leitura, o projeto Zé do Livro propiciou aos alunos uma serie de ações que os engrandecem como alunos e como pessoas. Eles precisaram ler um livrinho, e com a ajuda do boneco, contar a história em sala de aula. Além disso, quando eles levaram o Zé do Livro para casa, eles levaram junto um kit de higiene pessoal e neste um ou dois dias que ficaram com o boneco, eles precisaram cuidar dele, penteando os cabelos, dando banho, escovando os dentes do Zé do Livro e uma série de atividades que eles entenderam a importância. O projeto não só incentivou a leitura, mas instigou a imaginação e fortaleceu hábitos de higiene”, destacou a vice-diretora da escola Graciliano Ramos, Ana Aparecida da Silva.

No encerramento do projeto, com a parceria do Zé do Livro, os alunos realizaram apresentações em cima das leituras realizadas ao longo do semestre. Para a mãe do aluno João Pedro Oliveira Cavalcante, o projeto foi um sucesso. “As tarefas e atividades rotineiras, muitas vezes eles deixam passar batido. Mas com o Zé do Livro, meu filho assumiu a responsabilidade e fez todos os deveres sozinhos. A ansiedade de fazer a tarefa e acertar em todos os detalhes trouxe um grande ânimo e responsabilidade para o João Pedro”, enfatizou a mamãe orgulhosa, Cleone Marta.

A ansiedade do aluno foi tão grande, que ele fez até mais do que precisava para não perder tempo e a oportunidade. “O primeiro dia que eu levei o Zé do Livro, eu esqueci de levar junto o livrinho pra contar a história pra ele. Então eu criei e contei uma história, porque é muito legal ficar com o Zé. Eu inventei pra ele a história que a gente foi pro sítio e andou de cavalo”. Sobre os cuidados com o boneco, João Pedro destacou: “Eu cuidei dele certinho. Dei banho, penteei o cabelo, escovei os dentes dele. Minha mãe nem precisou mandar. Eu cuidava do Zé e de mim também ao mesmo tempo”, concluiu o aluno.