Queimadas: Prefeitura de Espigão faz limpeza no cemitério e queima entulho

Na tarde de ontem (19), recebemos uma denúncia via whatsapp de que a Prefeitura Municipal estaria queimando folhas e lixos dentro do cemitério municipal, que fica localizado no bairro liberdade.

Em meio as constantes denúncias de queimadas, o denunciante disse acreditar que não seria esse um exemplo a ser dado pela prefeitura municipal.

Em contato com o secretário de obras, o senhor Adriano Fernandes, ele confirmou que uma equipe estava fazendo a limpeza do local, e que de fato teriam ateado fogo em algumas folhas, mas que ao saber do ocorrido, teria ordenado que fosse apagado imediatamente.

Queimar lixos e folhas é crime, no caso da prefeitura porém, não se sabe qual será a atitude de secretário de meio ambiente referente ao caso.