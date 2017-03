Tweet no Twitter

A conversa foi em off, mas um(a) vereador(a) que prefere não se identificar, disse que não irá votar a favor do projeto por saber que, no final das contas o interesse é apenas beneficiar um dos vereadores da casa.

Atualmente, nível superior completo, é uma exigência para assumir o cargo de diretor da Casa de Leis de Espigão do Oeste. O projeto que vem movimentado os corredores da Câmara Municipal, visa justamente extinguir essa exigência.

Sem essa exigência, o caminho estaria livre para que o vereador interessado, possa nomear uma pessoa de seu interesse e, enfim, cumprir sua promessa de campanha.

O projeto atualmente encontra-se nas comissões, e ao que tudo indica, não irá sair de lá tão cedo.

Conversando com alguns vereadores, eles dizem não saber do projeto e mesmo que isso aconteça, não consegue ver nada de errado. Um deles chegou a dizer que, apesar de não saber precisar a respeito, ver uma oportunidade para que uma pessoa que não tem o ensino superior ainda, possa ocupar um cargo importante e crescer na vida.

Infelizmente não podemos afirmar qual vereador será beneficiado, pois não existe provas contundentes a respeito.

Mas e você, amigo eleitor, em qual dos vereadores vai sua aposta? Quem será o beneficiado se esse projeto passar?

Uma dica: Não é nenhuma das duas vereadoras. Restam 9!

por Roney Ribeiro