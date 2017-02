Um rapaz de 20 anos foi encontrado morto e uma garota, de 18, ferida em uma residência da Rua 1.515, no Bairro Cristo Rei, em Vilhena (RO), na região do Cone Sul. O crime foi registrado no domingo (26). A jovem foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, ao Hospital Regional (HR), com traumatismo craniano.

Uma vizinha relatou à Polícia Militar (PM) que o casal costumava tomar café com ela, mas não foram no domingo. Com a ausência,a mulher foi até a casa deles, encontrou a porta aberta e os dois estendidos no chão.

A moradora chamou a PM e o Corpo de Bombeiros, mas o rapaz já estava morto. Conforme o HR, a garota deu entrada na unidade com traumatismo craniano, em situação crítica, porém estável. Ela foi encaminhada, à noite, para o Hospital de Urgência e Emergência Regional (Heuro) de Cacoal (RO), que não informou seu estado de saúde nesta segunda-feira (27).

A PM e a perícia estiveram no local na manhã desta segunda-feira. No registro policial não é informado se havia lesões nos corpos dos jovens. Um vizinho falou ao G1 que a casa tinha bastante movimentação, e que o motivo poderia ser o uso de drogas.

Conforme a perícia, somente o laudo poderá apontar as causas da morte do rapaz e dos ferimentos da garota.