A revisão eleitoral com o recadastramento biométrico vem acontecendo em diversas cidades de Rondônia, a previsão é que nos meses de Junho e Julho os eleitores de Espigão do Oeste (RO), passem também pelo processo.

O objetivo segundo o TRE é garantir mais segurança nas eleições, evitando possíveis fraudes. Bastando tão somente que o eleitor use sua digital para votar.

O gerente do Projeto de Biometria do TRE-RO esteve hoje(18), visitando Espigão do Oeste e conhecendo as estruturas que a cidade oferece para que o processo seja feito de forma célere, possibilitando o maior número possível de recadastramento.

O Portal Espigão, entrevistou o senhor Josevan Silva que esclareceu algumas questões, acompanhe no vídeo.

Calendário de revisões eleitorais em Rondônia