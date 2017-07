Publicidade

O Departamento de Estradas de Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER) trabalha na recuperação de 96 quilômetros da rodovia 387, conhecida como estrada da Pacarana, que inicia no município de Espigão do Oeste e vai até Boa Vista do Pacarana, fronteira com o Mato Grosso.

Os serviços que estão sendo executados pela Residência Regional de Cacoal compreendem a limpeza lateral, saídas fluviais, aplicação de tubos de concreto para escoar a água, corte de morros, alargamento das curvas fechadas, patrolamento e cascalhamento.

De acordo com o residente regional, Paulo de Aquino Feitosa, o fluxo de caminhões com cargas pesadas, principalmente de madeiras e gados, na RO 387 é um dos principais motivos do desgaste da estrada, além do longo período chuvoso deste ano.

Para realizar os serviços, o DER disponibilizou trinta servidores e vinte máquinas, a previsão para finalizar a obra é para o dia 10 de agosto. A recuperação da estrada beneficia produtores de toda região de Cacoal, que utilizam a rodovia para o escoamento da produção, já que a estrada tem acesso ao estado do Mato Grosso.