Referência na saúde, Cacoal, RO, tem complexo hospitalar e atendimento de média e alta complexidade

Outra conquista na saúde em Cacoal é o Hospital Oncológico São Daniel Comboni, que realiza uma média de 300 atendimentos ao dia. O hospital foi construído através da solidariedade e união da população e com a campanha ‘De real em real vamos construir um hospital’, e toda a parte estrutural foi erguida.

“Toda a construção foi feita com a ajuda do povo, através de doações, leilões, e mão de obra. Também recebemos muita contribuição financeira da Itália. O hospital começou a ser construído entre os anos de 2003 a 2004. Após sete anos, em 2011, o hospital já estava realizando atendimentos”, conta Claudemir.

O hospital conta com uma média de 50 funcionários, entre médicos, enfermeiros, e equipe de apoio. Os atendimentos são oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (Sus).

O presidente da Associação Assistencial a Saúde São Daniel Comboni (Assdaco), mantenedora do Hospital São Daniel Comboni, Claudemir Borghi, conta que a iniciativa de construir um hospital oncológico em Cacoal partiu do Padre Francesco Vialetto, que foi prefeito de Cacoal por dois mandatos e hoje mora na Itália.

O hospital conta com uma moderna estrutura de equipamentos de radioterapia e quimioterapia. Para a instalação, foram investidos de R$ 7 a 8 milhões. O tratamento é para todos os tipos de câncer e oferecido não só para os moradores de Rondônia, mas para pacientes de outros estados da região Norte.

A cidade conta ainda com uma unidade cardiológica. No local já foram realizados mais de 1.000 cateterismo em um ano de funcionamento. O atendimento também é oferecido pelo SUS, e além do cateterismo, os pacientes também recebem colocação de stents.

“Nós consideramos que essa unidade cardiológica salva tantas vidas, quanto a unidade oncológica. Então acreditamos que esses hospitais têm uma utilidade social enorme. Conseguimos realizar uma média de cinco cateterismo ao dia, sem contar as colocações de stents e atendimentos cardiológicos”, contou Claudemir.

Complexo Hospitalar de Cacoal

O complexo Hospitalar de Cacoal é formado pelo Hospital Regional de Cacoal e Hospital de Urgência e Emergência de Cacoal (Heuro). As unidades são mantidas pelo Governo do Estado de Rondônia e atende a média e alta complexidade. O complexo conta com 326 leitos de internação.