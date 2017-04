Oficiais de Justiça e a Polícia Militar (PM) retiraram, na última sexta-feira (31), famílias que invadiram uma área verde pertencente à Prefeitura de Vilhena (RO), no Cone Sul. A ação aconteceu após o Poder Judiciário acatar, durante a semana, um pedido de liminar de reintegração de posse expedido pela prefeitura.

As quadras 99 e 100, localizadas no Setor 6, foram invadidas há cerca de 60 dias, segundo o poder executivo. O grupo demarcou o local em vários lotes e sinalizou com placas as famílias que ficariam com cada propriedade. Algumas chegaram a levantar tendas, porém, a maioria, não havia se instalado ainda na área.