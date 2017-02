A restauração da pista de pouso de decolagem do aeroporto de Ariquemes foi concluída no final da tarde de ontem (23). Nesta sexta-feira a equipe do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER) iniciou a restauração da pista de taxiamento e pátio de aeronaves. As obras fazem parte dos investimentos do governo de Rondônia para a reforma geral do aeroporto que atenderá toda a região do Vale do Jamari. Nos próximos dias serão iniciadas as obras de sinalização (pintura de faixa e das cabeceiras); a instalação do balizamento noturno (iluminação) e a construção da sede administrativa e recepção.

Na inspeção à obra, o diretor-geral do DER afirmou que na reforma geral do aeroporto de Ariquemes o governo realiza cerca de 90% das obras com máquinas, equipamentos e servidores próprios do Departamento, economizando recursos públicos e transformando os impostos pagos pela população em mais benefícios para o contribuinte. “Apenas o balizamento noturno será executado por uma empresa contratada. Todo o restante da reforma será por administração direta”, acrescentou.

De acordo com Ezequiel Neiva, o compromisso do governador Confúcio Moura é deixar o sítio aeroportuário de Ariquemes no padrão dos aeroportos que recebem voos regionais, como Vilhena, Cacoal e Ji-Paraná. “Faltará apenas a construção de um terminal de passageiros”, frisou.

O presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho, destacou o empenho do governo estadual na melhoria a infraestrutura aeroportuária de todo o estado. Disse que região de Ariquemes precisa ter um aeroporto à altura das necessidades da região.

O aeroporto de Ariquemes atenderá diretamente os nove municípios da região do Vale do Jamari (Ariquemes, Machadinho, Buritis, Alto Paraíso, Campo Novo, Monte Negro, Cacaulândia, Rio Crespo e Cujubim), formando uma população estimada em cerca de 230 mil habitantes.