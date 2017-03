A rodovia estadual RO 387 passou a ser denominada Rodovia Deputada Estadual Lúcia Tereza após aprovação dos deputados em Sessão Ordinária da Assembleia Legislativa (ALE). Essa rodovia interliga o município de Espigão do Oeste à rodovia federal BR 364. O deputado Só na Bença (PMDB) está entre os parlamentares que apresentaram Projetos de Leis, os quais foram unificados no plenário da ALE para contemplar aos diversos pedidos de munícipes de Espigão do Oeste.

Conforme o deputado, devido a importância que a referida via tem para o desenvolvimento econômico regional, “é justo que a ex-deputada Lúcia Tereza seja homenageada”. “Para mim, significa homenagear uma grande amiga, e para o Povo de Espigão do Oeste, trata-se de homenagear um legado de trabalho, dedicação e garra inesquecível”, ressaltou Só na Bença.

O deputado destacou que, no âmbito político, Lúcia Tereza tinha um jeito peculiar de liderar e administrar, e isto contribuíram para que o município de Espigão do Oeste se tornasse referência em diversos setores. “Por entender que ela foi uma personalidade de destaque e que contribuiu para o desenvolvimento de Espigão e de Rondônia, tanto econômica quanto politicamente, decidi fazer o Projeto de Lei que foi proposto ao parlamento rondoniense e aceito por todos os parlamentares”, completou o deputado.

Histórico

Lúcia Tereza Rodrigues dos Santos nasceu em 31 de outubro de 1946, no município de Presidente Prudente, no Estado de São Paulo, chegando à Espigão do Oeste no ano de 1974 e, no ano seguinte, assumiu a direção da Escola Sete de Setembro.

Em 1982 ingressou na política ao ser candidata e eleita prefeita Espigão do Oeste pela primeira vez. Também fora a primeira mulher a eleger-se prefeita na Amazônia Legal. Em 1990 foi eleita deputada estadual, sendo reeleita em 1994. Nas eleições de 1998 foi novamente candidata, ficando com a vaga de suplente, mas assumiu o cargo de deputada em 1999.

No ano 2000, novamente se candidatou ao cargo executivo de Espigão do Oeste, sendo eleita e reeleita (2004) prefeita. Em 2014 foi eleita deputada estadual, retornando à Assembleia Legislativa. No exercício do mandato, Lúcia Tereza faleceu em dezembro de 2016.