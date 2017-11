Rondônia fica em 10º lugar na classificação geral nas Paralímpíadas Escolares 2017, em São Paulo

A delegação de Rondônia, composta com 56 pessoas, sendo 36 paratletas, ficou na 10ª na colocação geral entre os 27 estados brasileiros na Paralímpiadas Escolares 2017, com 34 medalhas, sendo 17 ouro, 09 prata e 08 bronze. As Paralímpiadas Escolares foram realizadas no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo, no período de 19 à 25 de novembro.

O chefe da delegação de Rondônia, professor Ítalo Aguiar, disse que “estamos colhendo os frutos de um trabalho que vem sendo realizado no estado, nas etapas regionais e estadual nas Paralímpiadas Escolares”, destacou Aguiar. O governo do estado, por meio da secretaria de Educação (Seduc), realizou um trabalho de remodelação e regulamentação do para-desporte em Rondônia e os resultados estão aparecendo.

Ítalo Aguiar, também agradeceu a parceria da Federação Rondoniense Paralímpica de Esportes de Rondônia (Frop), por meio da presidente, Edislaine da Silva, que ajudou na reformulação do regulamento e na forma da classificação dos paratletas. “Ouve uma evolução muito grande no paradesporto e a atuação administração está deixando um legado”, afirmou.

Rondônia participou das Paralímpiadas em cinco modalidades: atletismo, bocha, judô, natação e tênis de mesa e conquistou 34 medalhas. Das 56 pessoas da delegação, 23 são do interior do estado, dos municípios de Ariquemes, Cacoal, Colorados do Oeste, Espigão do Oeste, Jaru, Santa Luzia, São Francisco, Vilhena e Porto Velho.