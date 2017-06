Publicidade

O seminário Rondônia Terra de Oportunidades, que acontece segunda-feira (12), em São Paulo, vai mostrar a empresários que o estado vive um momento diferenciado e seguro, que cresce e tem PIB positivo no momento de recessão econômica. O governador Confúcio Moura abrirá o evento e falará aos investidores sobre as medidas adotadas para equilibrar as finanças e colocar as contas em dia, situação privilegiadas entre os estados brasileiros.

A explanação inédita sobre o potencial de Rondônia acontecerá na sede da Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp), que concentra a elite dos investidores brasileiros.

Publicidade

O agronegócio, a geração de energia e o setor de serviços, que fazem com que Rondônia faça parte do seleto grupo de estados que tem as contas em dia serão apresentados em detalhes aos empresários.

A garantia de que os investidores encontrarão um ambiente confiável é outro item que será mostrado no seminário.

“Nossos produtos precisam chegar a novos mercados”, defende Confúcio Moura, que falará na abertura do seminário. Ele tem incluído na sua agenda visitas a empresários e participação em feiras de negócios para informar que é seguro investir em Rondônia.

O governador considera o momento atual do país como o melhor para buscar novos mercados e oferecer os produtos regionais.

ESTRUTURA

Entre os painelistas do seminário estão o secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão, George Braga, e de Finanças, Vagner Garcia. Eles destacarão que, sendo um dos poucos Estados com equilíbrio nas finanças públicas, Rondônia tem estrutura favorável para receber mais e novos investimentos.

A floresta plantada e a possibilidade de atender demandas por papel e celulose; a piscicultura, a pecuária, a energia e a logística de transportes somada à posição estratégica para com logística favorável alguns dos mercados mais promissores do mundo também constam no portfólio que será apresentado na sede da Fiesp.

“A crise econômica do país será vencida com trabalho. E em Rondônia há gente que trabalha muito, é uma terra abençoada”, tem repetido o governador a interlocutores interessados em investir no estado.

O argumento foi repetido, recentemente, durante a 6ª Rondônia Rural Show, que aconteceu em JI-Paraná, a maior feira de tecnologia e negócios da região Norte. O evento atraiu indústrias de todo o país, além de conselheiros de negócios de nações africanas.

Rondônia Terra de Oportunidades é promovido pelo governo do estado e realizado pelo jornal Valor Econômico, uma das publicações mais respeitadas do setor financeiro.