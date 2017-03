Publicidade





Sucesso entre os cafeicultores, o concurso de qualidade e sustentabilidade do café realizado no ano passado pelo governo estadual projetou Rondônia entre os maiores estados brasileiros produtores. O destaque como o maior produtor do País e segundo no cultivo de Conilon é resultado de um trabalho dedicado dos cafeicultores rondonienses incentivados pelas políticas públicas de incentivo do governo do estado.

A segunda edição do concurso, que agora leva o nome de Concafé de Rondônia, será lançada na próxima segunda-feira (20), a partir das 13h, no auditório da Governadoria, no 9º andar do Edifício Pacaás, no Palácio Rio Madeira, em Porto Velho. O evento já atrai cafeicultores de todas as regiões do estado.

Ao criar um concurso para identificar e premiar produtores de café de Rondônia, o governo estadual agregou instituições como Empresa Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-RO), Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril (Idaron), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-RO) e a Câmara Setorial do Café, incentivando, assim, maior investimento em tecnologias para a melhoria da qualidade da cultura na região. O concurso realizado em 2016 surpreendeu revelando a superioridade do café rondoniense.

Em sua segunda edição, o concurso abre caminhos para aprimorar a excelência da produção de café no estado, em todas as suas etapas. Para o governo estadual, tão importante quanto aumentar a produção de grãos é melhorar a qualidade do produto, assim, a expectativa é que este ano mais de três milhões de mudas de Conilon sejam distribuídas para os pequenos produtores rurais.

As inscrições para o Concafé estarão abertas a partir do dia 10 de abril nos escritórios locais da Emater-RO em todos os municípios. Serão R$ 25 mil em prêmio distribuídos para as três primeiras colocações, na categoria qualidade da bebida e no melhor café produzido com sustentabilidade em Rondônia. O produtor interessado em participar do Concafé de Rondônia poderá, em breve, acessar o regimento do concurso no portal da Emater-RO.

Fonte: Portal Amazonia