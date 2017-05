Publicidade

Por meio de vídeo comando e policiamento ostensivo, a 6ª Rondônia Rural Show alia modernidade e tecnologia se tornando referência nacional em vigilância monitorada para evento do agronegócio. A maior feira de tecnologias e oportunidades de negócios da região Norte começou nesta quarta-feira (24) e segue até sábado (27), em Ji-Paraná.

Todo o parque tecnológico do agronegócio está sendo monitorado por oito câmeras instaladas em pontos estratégicos, além dos policiamentos da Militar e da Civil. De dentro de uma unidade móvel da Polícia Militar as imagens em tempo real são acompanhadas por equipe especializada em segurança pública que conversa com os policiais em campo sobre ocorrências no parque.

O serviço foi montado pela Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec) com o objetivo de garantir tranquilidade aos expositores e visitantes da Rondônia Rural Show. “Estamos atentos a qualquer ato criminal e prontos para agir”, explica o assessor institucional da Sesdec, coronel Gonçalves, explicando que a vigilância monitorada é uma força-tarefa integrada pelas polícias Militar, Civil e Corpo de Bombeiros e funciona 24 horas.

“É um moderno método de vigiar. É uma fonte de inspiração em segurança pública”, disse o vice-governador Daniel Pereira ao conhecer o sistema implantado e que deve garantir segurança aos expositores e bens e produtos, visitantes, palestrantes, autoridades nacionais e de vários países.

O secretário estadual de Agricultura, Evandro Padovani, se orgulha ao dizer que no Brasil a Rondônia Rural Show é a primeira feira do agronegócio 100% monitorada pelas polícias. “Daqui vamos exportar essa tecnologia. Somos pioneiros”, comemora o secretário.