Publicidade

Sob a coordenação da Secretaria de Finanças (Sefin), Rondônia sedia e promove de 19 a 21, a 52ª reunião ordinária do Grupo de Gestores das Finanças Estaduais (Gefin), com o compromisso de discutir a situação e a plataforma econômica e financeira do País em apoio ao Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), em suas decisões.

Coordenado em Rondônia pela contadora Laila Rodrigues Rocha, representante do Gefin no Estado, o evento que é integrado por subsecretários, contadores gerais e assessores das secretarias de finanças, reúne 27 gestores de finanças estaduais neste encontro, que também será palco da 27ª Reunião Ordinária do GT-06 – Contabilidade do Gefin/Confaz, com uma programação variada e que promete ser concorrida pelo momento econômico que o País vive, pelo ambiente fiscal localizado (crise financeira em alguns estados) e pelo nível dos palestrantes nos três dias de atividade.

Publicidade

Programado para ser realizado no Salão Nobre Rosilda Shockness, no Palácio Rio Madeira, as atividades iniciam às 9h do dia 19 com as reuniões prévias dos Grupos de Trabalho (GT) – GT-06 Contabilidade e GT-11 Procuradores da Área Financeira, que se desenvolverão durante o primeiro dia, dirigidos especificamente a essas duas áreas.

No segundo dia, com as discussões próprias do Gefin, o secretário Wagner Garcia, titular da Sefin Rondônia, fará abertura dos trabalhos, que se seguirá com a apresentação e debates das atividades do trimestre, discussão da Emenda Constitucional 95 – Efeitos da elaboração dos Planos de Ajuste Fiscal dos estados e outras, e ainda, a apresentação do GT-12 – o Panorama Geral sobre a Reforma da Previdência, entre outras tantas discussões do GT sobre Dívida Pública, Captação de Recursos, Precatórios, Regularidade Fiscal, Ementário da Receita e Termo de Ajuste de Conduta, etc.

O segundo dia do evento será fechado com uma palestra transmitida online, direta da cidade do Newark (New Jersey – USA), sobre o Modelo de Integração da Contabilidade dos Estados para o Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro e para o XBRL (eXtensible Business Reporting Language), que será proferida pelo professor doutor Paulo Caetano da Silva, da Salvador University (Unifacs), que deverá ser um dos pontos altos do encontro.

O secretário Wagner Garcia encerra o evento dia 21 com uma palestra sobre Gestão Financeira com foco na Austeridade Fiscal, que será seguida da apresentação e discussão da nova proposta de avaliação da Capacidade de Endividamento dos Estados (Capag) e sobre o Profisco II e MD-Gefis, além da definição de temas para apresentação no Conselho Nacional de Politica Fazendária (Confaz).