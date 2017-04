Publicidade

O Rondoniense emitiu na tarde desta sexta-feira, 31, uma carta de desistência da competição do Campeonato Brasileiro Série D. De acordo com o presidente do clube, Antônio Tadeu, a decisão foi tomada após uma reunião com a diretoria e, por motivos financeiros, o clube abriu mão da vaga na competição nacional. Real Ariquemes deverá entrar na competição no lugar do Rondoniense, além do Genus que segue na Série D, mas o clube a assumir a posição só deve ser confirmado pela federação na próxima semana.

Apontando as dificuldades financeiras que o clube vem sofrendo, Antônio Tadeu explica que não apenas o Rondoniense tem encontrado problemas com receitas, mas todo o cenário futebolístico brasileiro tem se posicionado cautelosamente diante da crise econômica.

– Infelizmente chegamos nessa decisão. Para nós abrir mão de uma vaga tão importante é frustrante, mas não poderíamos seguir sem uma estrutura fortalecida. Os nossos patrocinadores nos ajudam, assim como a Confederação Brasileira de Futebol, mas ainda assim, as dificuldades nos levam à reflexão.

O presidente destaca que a desistência da Série D foi uma decisão de precaução, mas a dedicação para o Campeonato Rondoniense e Copa Verde segue no cronograma do clube e garante que as mudanças são para crescimento.

– Estamos mudando, amadurecendo e abrindo mão de algo que não tempos condição de nos dedicarmos completamente, mas isso não significa que fecharemos nossas portas para as outras competições, ao contrário, agora iremos mais focados ainda na conquista do título e em busca da final da Copa Verde.

Antônio Tadeu afirma que para competir na Série D teria que sacrificar o condicionamento físico dos atletas, ou contratar pelo menos mais sete jogadores, o que seria inviável no momento.

O Rondoniense segue na competição estadual na quinta colocação. Na Copa Verde, o Periquito encara a segunda fase das quartas de final na quarta-feira, 5 de abril, no Estádio Aluízio Ferreira.

Fonte: G1