A Hidrelétrica Santo Antônio, em Porto Velho (RO), completa nesta quinta-feira (30) seu quinto ano de operação comercial, atingindo uma geração efetiva acumulada de 34 milhões de Megawatts/hora. Esse volume de energia é suficiente para abastecer por um ano toda a região Sudeste, por exemplo. É o equivalente ao volume de energia que a indústria de alimentos brasileira consome em dois anos, em média, e o que a indústria automobilística no Brasil utiliza em 5, 6 anos.

Com essa energia, é possível colocar em funcionamento, por cinco anos, aproximadamente 22,5 milhões de geladeiras, 12 milhões de freezers, 47 milhões de ferros de passar roupa – considerando duas horas de uso diário –, ou 39 milhões de aparelhos de TV LCD de 32 polegadas, ligados cinco horas por dia.

Em janeiro deste ano, a hidrelétrica gerou 2,4 mil MW, o que a colocou na segunda posição do ranking de geração no País. O resultado ocorre depois da instalação da 50ª turbina, em operação desde dezembro de 2016. Das 50 unidades geradoras, 44 produzem energia para a região Sudeste e seis delas levam energia com exclusividade para o sistema regional Rondônia – Acre, abastecendo até 40% do consumo dos dois Estados.

No ano passado, a hidrelétrica foi a quarta maior geradora hídrica do país, apesar da severa restrição hídrica na região. Foram gerados 1.356 MW médios no ano passado. Após oito anos de construção, a hidrelétrica tem hoje 3.568 Megawatts de potência instalada, energia suficiente para o consumo de mais de 45 milhões de brasileiros. Com a licença de operação válida, a Hidrelétrica Santo Antônio contribui com cerca de 4% sobre a carga nacional de energia.

A Santo Antônio Energia, responsável pela operação da hidrelétrica, apresentou em 2016 um crescimento de 74% no EBITDA (Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização), em comparação ao do ano anterior, atingindo a marca de R$ 1,488 bilhão. A Companhia possui atualmente 425 integrantes (381 em Porto Velho e 84 em São Paulo).

