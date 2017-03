Publicidade



Teve início nessa quarta (29) e vai até sexta (31) a ação promocional “Promove Varejo” na capital. Trinta lojas de diversos segmentos, em vários pontos da cidade participam do programa que é promovido pelo Sebrae em Rondônia, pelo convênio 043/PGE/2016 com a Superintendência de desenvolvimento Regional (Suder) e com o apoio do Centro de Dirigentes Lojistas(CDL).

Durante três dias, as lojas que participam do grande evento de promoção de vendas, estarão devidamente identificadas e assim, o consumidor poderá aproveitar os preços e prazos diferenciados e o melhor atendimento para realização de bons negócios. É esperado um aumento significativo nas vendas.

Para a empresária Elifânia Cleide, proprietária de uma loja de confecção na zona sul da capital e uma das participantes do “Promove Varejo”, as orientações dos consultores do Sebrae de Rondônia, foram fundamentais. “Já senti a diferença na loja e nas vendas. Estou mais entusiasmada e cheia de ideias, acredito que a ação promocional será um sucesso, já está sendo”, afirma a lojista.

Durante todo o mês de março, os empresários do comércio varejista que estão participando do “Promove Varejo”, receberam orientações de especialistas do Sebrae por meio de consultorias e palestras. Cada lojista recebeu oito horas de consultoria no próprio estabelecimento comercial onde foram repassadas informações técnicas e práticas sobre marketing, gestão de estoque, visual da loja, atendimento, negociação entre outras.

Para mais informações ligue para a Central de Relacionamento no telefone 0800 570 0800.

Fonte: O Nortão