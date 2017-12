Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social empossa membros no Conselho Estadual de Direitos da Mulher

Em solenidade realizada na segunda-feira, 18, as novas conselheiras do Conselho Estadual de Diretos da Mulher tomaram posse do biênio 2018/2019. As eleições aconteceram no primeiro semestre de 2017 e empossa tanto membros da sociedade civil e governamental. Na ocasião ocorreu também a eleição para a presidente do conselho, onde Raquel Silva Santos permanece coordenando os projetos.

Na solenidade, a secretária-adjunta da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social (Seas) relembrou o Seminário Estadual de Políticas Públicas para Mulheres, realizado em agosto deste ano e com a presença da secretária nacional da pasta, Fátima Pelaes, e a importância do fortalecimento dos conselhos municipais junto ao estadual. “Esse é um trabalho que não pode ser feito só. Hoje temos um conselho mais atuante junto à Seas e é importante que quem assume de hoje em diante tenha essa missão, a de fortalecer os conselhos municipais já existentes e reestruturar os que não estão em atuação”, ressalta Vilma Alves.

Composição

Na representação governamental está a Seas com a titular Djanira Maria da Silva e Regina Cardoso Sobrinho como suplente; a Sesau com Wanda Fernandes como titular e Thânia Kadma como suplente; a Seagri com a Maria de Souza Normando como titular e Camila Stefanny como suplente; a Emater com a Irisvone Luiz de Magalhães de titular e Vânia Conceição como suplente; e a Sesdec com a Edna Mara de Souza como titular e Janaina Xandir como suplente.

Na representação da sociedade civil estão a Associação de Mães, Idosos e Crianças Carentes (AMICC), OAB-RO, Conselho Regional de Serviço Social, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Federação de Cultos Afro Religiosos, Umbanda e Ameríndios do Estado de Rondônia, e Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Rondônia.

