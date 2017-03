Publicidade



A Secretaria Nacional de Aviação Civil anunciou que a Ariquemes (RO) vai receber um aeroporto próprio. O objetivo com a construção é que a cidade passe a receber voos comerciais de outras regiões do Brasil. O aeroporto deve ser construído no local onde hoje funciona o aeroclube da cidade e vai custar cerca de R$ 30 milhões.

O anúncio foi feito esta semana pelo secretário nacional da aviação civil, Dario Rais Lopes, durante visita no aeroclube. Na ocasião, ele explicou que a obra deverá custar aproximadamente R$ 30 milhões.

“Ariquemes tem uma desvantagem em relação das outras cidades. Aqui nós ainda não temos as licenças ambientais. Qualquer pessoa que falar que vai mexer, vai alargar a pista ou alguma coisa rapidinho, vai estar mentindo”, explica Dario.

O complexo do novo aeroporto deve ter um terminal com 11.000 m² e terá capacidade para atender 150 mil passageiros por ano. Também será feito um pátio de aeronaves, instalações para bombeiros e comunicação aeronáutica.

Recentemente foi finalizada uma obra de recapeamento e pintura da pista atual. Segundo o Departamento de Estradas Rodagens (DER), a obra de balizamento noturno deve começar até abril.

O diretor geral do DER, Ezequiel Neiva, disse que o balizamento na pista atual não deve ser desperdiçado quando a pista receber o alargamento anunciado pela SAC.

“O balizamento nós não vamos perder. A única coisa que vai ser feito com nosso balizamento quando for aumentar a pista é alargar ele. Não vamos ter prejuízo”, enfatiza.

O presidente da Associação Comercial e Industrial de Ariquemes (Acia), Francisco Hidalgo, conta que a cidade perde investimentos econômicos por não ter um aeroporto comercial. “Com a viabilidade de ida e vinda, seja de empresários ou turistas, nós vamos enriquecer muito a nossa região gerando divisas e empregos”, argumenta.

Outras obras de construção de aeroporto em Ariquemes já foram anunciadas em anos anteriores. Em janeiro de 2013 o governo do estado chegou a anunciar a construção de um novo aeroporto, mas a obra nunca aconteceu.

O aeroclube de Ariquemes, onde deve ser construído o aeroporto fica na Zona Norte da cidade, próximo à BR-364.

Fonte: G1