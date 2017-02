A recuperação das matas ciliares e das áreas de nascentes do rio Araras, principal fonte de abastecimento de água em Cerejeiras, no Cone Sul do Estado, foi definida como uma prioridade na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (Semagri), comandada por Nilson Fernandes da Silva.

E para colocar em prática o seu projeto, o secretário buscou apoio do presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (PMDB), que prontamente acenou com a destinação de uma emenda, no valor de R$ 70 mil, para a construção de um viveiro, onde possam ser produzidas as mudas de plantas nativas para o processo de reflorestamento.

“É um projeto de cunho ambiental, mas que ao mesmo tempo, vai garantir o abastecimento de água, já que a manutenção das nascentes é fundamental para que o rio Araras siga perene. Já assegurei a destinação de emendas e vou ser parceiro desta iniciativa importante para Cerejeiras”, destacou Maurão.

Nilson Fernandes, que estava acompanhado de sua filha, Hosana Balbino, informou que a meta do projeto é isolar aproximadamente 50 nascentes, no primeiro momento. “Na segunda etapa, vamos inserir as plantas nativas nessas áreas, para recuperarmos o volume de água do rio Araras”, explicou.

Segundo o secretário, o viveiro é decisivo para o sucesso do projeto, mas a prefeitura não dispõe de recursos para custear a sua implantação. “Temos mão de obra e com o viveiro pronto, vamos poder desenvolver está tão importante ação, para garantir o abastecimento de água em Cerejeiras”, completou.