Secretário Municipal de Esportes participou do Programa Doutor Sociedade

No último sábado (29) o Secretário de Esportes Cultura e Lazer de Espigão do Oeste, participou do programa Doutor Sociedade que apresentado por Marco Kobayashi e Roney Ribeiro na Mega 96,9 FM.

Durante o programa o Secretário respondeu algumas perguntas feitas por internautas e falou sobre os primeiros dias a frente da pasta. A entrevista na íntegra você pode acompanhar no vídeo.





Todos os Sábados não antes das 12h você pode acompanhar o programa Doutor Sociedade na Mega 96,9 FM.