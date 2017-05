Publicidade



O portal do Pacto pela Aprendizagem, da Secretaria de Estado da Saúde (Seduc), é um banco de dados que permite aos gestores da área avaliar desempenho, definir estratégias e saber como está a situação das escolas, entre outras informações. Nele consta, por exemplo, que a escola estadual João Bento da Costa, de Porto Velho, mantém, há cinco anos, notas acima média nacional em Redação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O banco de dados revela que também apresentam resultados de destaque no Enem as escolas Heitor Villa Lobos, de Ariquemes, e Josino de Brito, em Cacoal.





A funcionalidade do portal foi apresentada, nesta terça-feira (9), pelo secretário estadual da Educação, Valdo Alves, na visita que o governador Confúcio Moura fez à Seduc.

“É muito talento sendo revelado por ótimos professores”, comemorou Confúcio Moura ao comentar os resultados das escolas estaduais no Enem. E acrescentou: “bons professores têm que ser multiplicados, eles são uma raridade, valem ouro”.

O conteúdo do banco de dados é alimentado com os diários eletrônicos das escolas de todo o estado, onde estudam cerca de 220 mil alunos. Nele estão informações como o número de estudantes, de servidores e situação das escolas, por exemplo.

DIÁRIOS

O portal foi criado em apenas dois meses e estará com condição fornecer todos os dados para alavancar a educação estadual quando todas as escolas estiverem incluindo o conteúdo dos diários eletrônicos.

Valdo Alves explicou ao governador que, no portal, os gestores cadastrados poderão, por exemplo, acompanhar o desempenho dos alunos por disciplina e saber quais escolas tem salas de vídeo, bibliotecas, entre outras informações . “É bom para as escolas e para os conselhos regionais de educação (CREs)”, acentuou.

Outra parte do sistema congrega dados públicos com informações de interesse dos cidadãos em geral e dos órgãos fiscalizadores com Tribunal de Contas e Ministério Público Estadual.

O sistema será adaptado com mecanismo de ‘call center’ para atender eventuais demandas das escolas.

RESULTADOS

Com entusiasmo, Valdo Alves explicou que o portal fornecerá meios para que o ensino público estadual melhore. A partir deste sistema, ele prevê que os indicadores apresentem avanços ainda em 2017.

Confúcio Moura avaliou que este trabalho que torna possível avaliar e fazer correções mais ágeis para ampliar a eficiência da educação.

“É o meu sonho antigo”, confessou o governador Confúcio Moura. Defensor do uso da tecnologia para alavancar a educação, ele admitiu que já exigiu muito dos técnicos da área em momentos em que não havia o devido suporte.

ECONOMIA

Como parte dos esforços para ampliar a melhoria na área educacional, o secretário Valdo Alves anunciou um programa de intercâmbio com o estado de Goiás, que cederá gratuitamente o melhor sistema educacional informatizado do país para ser adaptado em Rondônia.

Ele acentuou que o governo goiano investiu R$ 100 milhões no sistema, que será cedido em troca de mecanismos mais avançados desenvolvidos em Rondônia.

“Esta é a proposta do Consórcio dos Estados do Brasil Central”, reforçou o governador em referência ao bloco formado por Rondônia, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Distrito Federal, que tem na troca de tecnologia uma das metas.

Durante a audiência, o secretário Valdo propôs um programa de uso racional da energia nas escolas e fazer com que os valores economizados nas contas retorne em forma de bônus para os estabelecimento.