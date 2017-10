Seduc participa do Seminário sobre Base Nacional Comum Curricular, PNE e PME

O Conselho Municipal de Educação de Porto Velho convidou o Núcleo de Formação da Diretoria Geral de Educação da Secretaria de Estado da Educação de Rondônia (DGE/SEDUC) para participar do Seminário Municipal dos Profissionais de Educação 2017: “Desafios Contemporâneos da Educação”.

A Seduc enviou as técnicas educacionais Luciana Aguiar e Rosângela Dourado para serem as palestrantes no seminário. As palestras versara, sobre os aspectos da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), Plano Nacional de Educação (PNE) e Plano Municipal de Educação (PME).

Em sua exposição, a Luciana Aguiar, enfatizou que as dimensões que compõe a BNCC que é um documento de caráter normativo que define o conjunto progressivo essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo da Educação Básica.

” É importante a implementação dessa política educacional em Rondônia “A BNCC de fato é um documento normativo sobre a qual os currículos serão elaborados, mas sempre respeitando as especificidades, peculiaridades e as diversidades das regiões, das redes e das escolas em si,” ressaltou Luciana.

A palestra da técnica Rosângela Dourado, sobre a BNCC, destacou o posicionamento em relação aos processos pedagógicos na educação infantil propostos pela BNCC.

” A formação da criança precisa ter uma visão plural de mundo e de um olhar que respeite as diversidades culturais com os princípios éticos, políticos e estéticos pois a criança dever ser considerada como ser integral que se relaciona com o mundo a partir do seu corpo em vivências concretas com diferentes parceiros e em distintas linguagens”, asseverou Dourado.

Os Planos Nacional e Municipal de Educação (PNE e PME) foram temas da palestra da técnica Sandra Teixeira, que debateu a participação dos entes federados na política educacional no Estado.

Ao final do seminário, a presidente do Conselho Municipal de Educação, Glaucia Lopes Negreiros, agradeceu as participações das técnicas da Seduc e elogiou as exposições sobre as pautas, especialmente por dirimirem as dúvidas do público presente.