A Secretaria de Educação do Estado de Rondônia (SEDUC – RO) divulgou recentemente por meio do Diário Oficial do Estado dois decretos que autorizam a realização de dois Processos Seletivos com o objetivo de contratar profissionais pelo período de um ano, de forma que podem ser prorrogado por tempo semelhante.

O decreto nº 22.049 tem oportunidades para Professores de Nível A (29), que deverão atuar em aldeias indígenas por todo o estado em jornada de 40h semanais de trabalho, e Professores de Nível B que deverão ensinar as disciplinas de Pedagogia – Séries Iniciais (8), Matemática (1), Geografia (1), Educação Física (1) e Língua Portuguesa (2).

Já o decreto nº 22.051 traz vagas para Intérprete de Libras (58), Revisor Cego (2), Cuidador (9), Agente de Alimentação (67) e Agente de Limpeza e Conservação (70).

Ambos os documentos abrangem cidades e distritos por todo o estado de Rondônia, sendo eles: 3ª Linha do Ribeirão/Nova Mamoré; Alta Floresta do Oeste; Alto Paraíso; Alvorada do Oeste; Ariquemes; Buritis; Cabixi; Cacaulândia; Cacoal; Campo Novo de Rondônia; Cerejeiras; Chupinguaia; Colorado do Oeste; Corumbiara; Costa Marques; Distrito de Iata; Distrito de Jaci-Paraná; Distrito de Nazaré; Distrito de Nova Dimensão/Linha 28; Distrito de Palmeiras/Linha 20; Distrito de Querência do Norte; Distrito de Riozinho; Distrito de União Bandeirantes; Espigão do Oeste; Extrema; Garimpo Bom Futuro; Guajará-Mirim; Jaru; Ji-Paraná; Machadinho do Oeste; Mirante da Serra; Monte Negro; Nova Brasilândia do Oeste; Nova Mamoré; Nova União; Ouro Preto do Oeste; P.A. Rio Branco/Campo Novo de Rondônia; Parecis; Pimenta Bueno; Pimenteiras do Oeste; Porto Velho; Rolim de Moura; Santa Luzia do Oeste; São Felipe do Oeste; São Francisco do Guaporé; São Miguel do Guaporé; Seringueiras; Triunfo/Candeias do Jamari; Urupá; Vale do Anari; Vale do Paraíso e Vilhena.

Em breve serão divulgados os editais completos dos Processos Seletivos com informações sobre o período de inscrições, remunerações, jornadas de todos os profissionais e a forma como ocorrerá a seleção dos candidatos.

Para mais informações basta consultar os Decretos disponíveis em nossa página eletrônica.