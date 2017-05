Publicidade



O prazo para declarar a vacinação contra a febre aftosa na Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia (Idaron) segue até o próximo dia 25. A vacinação foi encerrada na segunda-feira (15) para todos os bovinos e bubalinos que agora devem ser declarados.

O presidente da Idaron, Anselmo de Jesus, explicou que houve prorrogação do prazo para a declaração para que o produtor rural não seja prejudicado e possa declarar a vacinação com tranquilidade. “Houve duas ameaças de greve dos servidores da Idaron e nosso sistema falhou em algumas unidades de atendimento. Então, em reunião com toda a diretoria e os supervisores regionais, decidimos prorrogar o prazo para declarar”.





Apesar destes acontecidos, a campanha seguiu normalmente. “A Idaron tem uma parceria forte com o produtor rural, o que faz com que o estado seja um dos maiores exportadores de carne do País. E mais uma vez o pecuarista atendeu ao chamado para vacinar e declarar seu rebanho”, disse.

O presidente ressaltou que esta campanha de vacinação é muito importante para o cumprimento das metas para que o estado atinja o status de área livre de febre aftosa sem vacinação. “Está planejado que em 2019 a vacina será retirada em Rondônia e Acre, mas até lá temos que vacinar e declarar”, alertou.

Até a manhã desta quarta-feira (16), mais de 74 mil produtores rurais haviam declarado mais de dez milhões de animais, correspondendo a 78% do estimado, que é de 13,6 milhões. O produtor que não declarar a vacinação poderá ser multado em R$ 163,02 por propriedade.