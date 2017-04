Publicidade



As inscrições para os 72 cursos, que serão oferecidos online, especialmente criados para capacitar profissionais de Segurança Pública, estarão abertas de 18 a 26 de maio. A iniciativa é do governo estadual em convênio com a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).

Os cursos da Rede Nacional de Educação a Distância são gratuitos e serão exclusivos para policiais civis, militares, bombeiros, agentes penitenciários e guarda municipais.

Nesta edição foram acrescentados oito novos cursos à grade de ensino: educação para o trânsito para profissionais da segurança pública, condutores de veículos de emergência, convênios, formalização, execução, defesa da concorrência, docência virtual, introdução à atividade de inteligência, metodologia da pesquisa científica e perícia papiloscópica em identificação humana.

A relação dos demais cursos está disponível no portal da Senasp.

Outras informações poderão ser obtidas no Telecentro/Sesdec pelo telefone (69) 3216 8930 ou e-mail telecentropvh@gmail.com.

Segundo a tutora master do Telecentro, Mara Franchetto, a adesão aos cursos da rede é feita por meio de ficha de inscrição online. O login e a senha de acesso ao ambiente virtual de aprendizagem para os novos alunos são confirmados na inscrição. Para os alunos já inscritos na Rede Ead a senha é a mesma já utilizada em cursos anteriores.

“No caso em que o aluno não recorde a senha, ele deverá entrar em contato com o Telecentro para obter uma nova senha de acesso à Rede Ead”, destacou.

Mara Franchetto explicou que tanto no Telecentro da capital quanto do interior serão instalados computadores para que os alunos façam os cursos, mesmo que não disponham de mecanismo para acesso por meios próprios.

“Os alunos terão acesso à apostila, disponível para impressão, além de aulas complementares. Em caso de dúvidas quanto ao conteúdo, poderão ser esclarecidos através dos tutores de cada curso via online, bastando o aluno encaminhar um e-mail, caixa postal ou através do chat.”

Relação dos cursos:

Análise Criminal 1 – VA – AC1VA

2. Análise Criminal 2 – AC2

3. Aspectos Jurídicos de Atuação Policial-VA – AJAPVA

4. Atendimento às Mulheres em Situação de Violência – VA – AMSV-VA

5. Atuação Policial Frente aos Grupos Vulneráveis-VA – APGVVA

6. Balística Forense Aplicada – BFA

7. Bombeiro Educador – BOED

8. Busca e Apreensão 1 – BEA1

9. Busca e Apreensão 2 – BEA2

10. Busca e Resgate em Estruturas Colapsadas – BREC

11. Educação para o trânsito para profissionais de segurança pública – CEPT-VA

12. Concepção e Aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA

13. Condutores de Veículos de Emergência – CVE

14. Convênios, Formalização e Execução 1 – CFE1

15. Crimes Ambientais-VA – CRAVA

16. Crimes Cibernéticos: Procedimentos Básicos – CCPB

17. Defesa da Concorrência – VA (Cartéis) – CART

18. Docência Virtual –DCV

19. Emergencista Pré-Hospitalar 1-VA – EPH1VA

20. Emergencista Pré-Hospitalar 2-VA – EPH2VA

21. Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas – ETP

22. Enfrentamento da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes -VA – ESCAVA

23. Espanhol 1 – ESP1

24. Espanhol 2 – ESP2

25. Filosofia dos Direitos Humanos Aplicada à Atuação Policial -VA – FDHAPVA

26. Fiscalização de Excesso de Peso -VA – FEPVA

27. Formação de Formadores -VA – SENASP – FFSPVA

28. Gerenciamento de Crise – GDC

29. Gestão de Projetos -VA – GPVA

30. Identificação de Armas de Fogo – IDA

31. Identificação Veicular 1 – VA – IDV1VA

32. Identificação Veicular 2 – IDV2

33. Inglês 1 – ING1

34. Inglês 2 – ING2

35. Intervenção em Emergências com Produtos Perigosos -VA – IEPPVA

36. Introdução a Atividade de Inteligência -VA – CIAIVA

37. Investigação Criminal 1 -VA – IC1VA

38. Investigação Criminal 2-VA – IC2VA

39. Investigação de Estupro – IDE

40. Investigação de Homicídios 1 – IH1

41. Investigação de Homicídios 2 – IH2

42. Libras para Segurança Pública – LBS

43. Local do Crime: Isolamento e Preservação -VA – PLCVA

44. Mediação Comunitária – MCOM

45. Mediação de Conflitos -VA – MCVA

46. Metodologia da Pesquisa Científica – MPC

47. Necropapiloscopia – NECRO

48. Ocorrências Envolvendo Bombas e Explosivos -OBE

49. Perícia Papiloscópica em Identificação Humana 1 – PAPIH

50. Planejamento Estratégico – PES

51. Polícia Comunitária -VA – PCOVA

52. Policiamento Comunitário Escolar-VA – PCEVA

53. Policiamento Orientado para o Problema – POP

54. Política Públicas de Segurança Pública – PPSP

55. Português Instrumental -VA – PTIVA

56. Prevenção da Letalidade de Crianças e Adolescentes – PLCA

57. Prevenção e Enfrentamento a Tortura – PET

58. Programa de Proteção à Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte – PPCAAM

59. Psicologia das Emergências – PDE

60. Redação Técnica -VA – RDTVA

61. Relatório de Local de Crime – RLC

62. Resolução de Conflitos Agrários – RCA

63. Segurança Contra Incêndio – SEGCI

64. Segurança Pública Sem Homofobia -VA – SPSHVA

65. Sistema de Comando de Incidentes 1 – SCI1

66. Sistema de Comando de Incidentes 2 – SCI2

67. Sistema e Gestão em Segurança Pública – SGSP

68. Técnicas e Tecnologias Não Letais de Atuação Policial – TNL

69. Tópicos em Psicologia Relacionada à Segurança Pública – TEP

70. Uso da Informação na Gestão de Segurança Pública -VA– UIGVA

71. Uso Diferenciado da Força – UDF

72. Violência, Criminalidade e Prevenção VN – VCP VN

*VA – Versão Atualizada