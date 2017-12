Sejus confirma fuga de vários apenados em Porto Velho

Pelo menos 12 apenados do presídio Milton Soares de Carvalho, o 470, localizado na Zona Rural de Porto Velho, fugiram na madrugada deste sábado (9). De acordo com Secretaria de Estado de Justiça de Rondônia (Sejus) foi aberto um procedimento para saber como ocorreram as fugas.

Ainda de acordo com a secretaria, as Polícias Militar e Civil estão nas ruas à procura dos foragidos identificados como Jenisson Rocha Ribeiro, Esaul dos Santos Oliveira, Lucicleudo Ferreira do Nascimento, Silvano Benedito de Morais, Paulo Ricardo Souza Batista, Jailson Pena Silva, Jeferson da Silva Oliveira, Gerdon Ferreira Farias, Jhone do Nascimento, Francisco da Silva, Reginaldo Raimundo da Silva e Roberson Moura Barreto.