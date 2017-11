Seminário rural debaterá pecuária de corte, leite e piscicultura em Alvorada do Oeste

No próximo dia 14 de novembro, produtores rurais da região de Alvorada do Oeste terão a oportunidade de debater temas de desenvolvimento para a pecuária de corte, leite e piscicultura. O Seminário rural será realizado a partir das 9 horas, no Km 3 da Linha 64, à esquerda – lote situado à direita – propriedade do produtor Arnaldo Xavier de Oliveira (Alex da Farmácia) no município de Alvorada do Oeste.

Realizado pelo Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri) e da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO), o Seminário Rural sobre Pecuária de Corte, Leite e Piscicultura, discutirá temas como: práticas de manejo e doenças em piscicultura; corte, semiconfinamento e manejo rotacionado na pecuária de corte; e produção de leite a pasto na pecuária de leite.

Segundo o gerente regional da Emater-RO, no Território do Vale do Guaporé, Luciano Brandão, a pecuária leiteira na propriedade conta hoje, com uma produção diária de 1.700 litros de leite com 123 animais. “A meta é chegar a 3 mil litros de leite/dia com somente 120 animais”, diz o gerente. A piscicultura está fortalecida na produção de tambaqui. “São 11 hectares de lâmina d’água e produção de 81 mil quilos da espécie.”

O produtor trabalha com pastejo rotacionado irrigado, automatizado em 12 hectares. Para incrementar a propriedade, utilizou crédito qualificado, através da linha do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) que tem por objetivo contribuir para a promoção do desenvolvimento econômico e social da região. “O projeto para liberação do crédito foi feito pela Emater-RO e liberado durante a 2ª Rondônia Rural Show, realizado em 2013.”

Para participar é só chegar ao local no dia e hora marcados e conhecer as técnicas e tecnologias que serão apresentadas durante o evento.