Valdir Raupp foi novamente citado por delatores, desta vez quem apontou o dedo foi o grupo JBS. Segundo depoimento do diretor do grupo, Ricardo Saud, Raupp e outros caciques do PMDB teriam recebido propina para comprar o apoio à reeleição de Dilma Rouseff.

Publicidade



Saud, deu detalhes e provas da divisão dos R$ 43 milhões pagos para Valdir Raupp, Renan Calheiros, Eunício Oliveira, Eduardo Braga, Vital do Rego e Jader Barbalho.

O modus operandi da entrega da propina se parece com as demais investigações as quais o senador já responde.

No caso da JBS, o delator classificou como “propinas dissimuladas” uma vez que os pagamentos foram feitos através de Caixa 1, aos diretórios do PMDB. ( veja o vídeo abaixo).

Segundo documento entregue a Lava Jato, Valdir Raupp recebeu R$ 4 milhões que foram detalhados assim:

“Propina dissimulada como doação oficial: 2 milhões em 05.09.2014, para o PMDB, carimbadas para Valdir Raupp; 2 milhões em 02.10.2014, para o PMDB Nacional, carimbadas para o senador.

Raupp não concorreu a nenhum cargo em 2014, pois tinha sido eleito Senador em 2010, assim seu mandato vai até janeiro de 2018.

Entretanto, sua esposa concorreu ao cargo de deputada federal, e recebeu doações da JBS através do diretório do PMDB. Segundo consta no site do TSE, Marinha Raupp recebeu R$ 400 mil em doações da JBS, (Veja abaixo).