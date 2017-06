Publicidade

Completou neste mês um ano de funcionamento da Central de Videomonitoramento do 4º Batalhão da Polícia Militar em Cacoal. A partir daí, o número de ocorrências nos locais onde foram instaladas as câmeras e a contribuição de imagens para o registro e resolução de ocorrências têm sido satisfatórios, conforme explicou o capitão Ronnie, coordenador do serviço de monitoramento por câmeras.

“Essas câmeras foram instaladas em locais onde havia maior índice de ocorrências registradas. Após estudo e avaliação minuciosa, identificamos estes pontos, e hoje podemos dizer que com o videomonitoramento a redução do número de ocorrências nestas áreas chega praticamente a 90%”, destacou o capitão.

O sistema de videomonitoramento em Cacoal conta com 11 câmeras de vídeo, com qualidade Full HD, que propiciam uma visão de 360º e permitem, por exemplo, a visualização de placas de veículos em uma distância de 300 metros. Além disso, as câmeras permitem visualizar, de forma geral, uma área superior a mil metros de distância.

Conforme o coordenador, desde o início do serviço foram totalizadas 96 ocorrências, de forma direta, e 36 de forma indireta, totalizando 132 registros no município.

“Durante este período, a Central de Videomonitoramento, em conjunto com a Rádio Patrulha, atuou de forma direta em diversas ocorrências, como posse de entorpecentes, recuperação de veículos modificados ou adulterados, roubo, receptação, acidente de trânsito, entre outros”, afirmou o capitão Ronnie.

As imagens capturadas são armazenadas pela Central por um período de 30 dias. Contudo, ocorrências relevantes terão as imagens armazenadas por tempo superior ou definitivo.

“Podemos destacar três casos em que o monitoramento por câmeras contribuiu com o papel da Polícia Militar. Houve a prisão de traficantes que vendiam drogas em plena luz do dia em um ponto da cidade; auxilio do videomonitoramento na investigação e na elucidação da prisão de uma quadrilha que estava roubando motocicletas no município; e ainda o fornecimento de imagens capturadas pela Central que contribuíram para elucidação e como prova material de um homicídio”, citou o coordenador.