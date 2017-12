Servidores estaduais recebem explicações sobre transposição, recadastramento e Escola de Governo neta quinta-feira, em Ji-Paraná

Apesar de já ter tido o nome publicado no Diário Oficial da União no processo de transposição, a professora de língua portuguesa Marilucia Alioti Seixas ainda alimenta dúvidas sobre quando irá começar a receber o salário pelo governo federal. A transposição beneficia servidores do quadro funcional do ex-Território Federal de Rondônia.

A professora Marilucia Seixas puxa a fila de servidores da educação que devem participar da reunião com membros da equipe do governo estadual, a partir das 8h desta quinta-feira (14), no auditório da Coordenadoria Regional de Educação (CRE), em Ji-Paraná. A equipe vai explicar o andamento dos processos de transposição, atualização cadastral e Escola de Governo a servidores de todas as secretarias estaduais.

Servidora desde 1986, Marilucia Seixas deu entrada na documentação requerendo a transposição em 2013. “Por um erro técnico a documentação foi deferida e publicada no Diário Oficial com 20h. Entrei com recurso e estou aguardando a nova publicação correta, que é de 40h”, detalha a professora, ao incentivar os colegas a dar entrada nos papéis. “É muita emoção”, assinala Seixas, que espera ter o ordenado melhorado para levar uma vida mais tranquila financeiramente, uma das vantagens da transposição.

A técnica administrativa Berenice Pinheiro da Cunha, disse ter muitas dúvidas sobre a transposição e vai participar da reunião. “Ando bem desacreditada na política brasileira, mas a reunião é uma oportunidade de esclarecimentos diretamente com as pessoas que estão por dentro do assunto”, falou a servidora, que exerce função na Educação após acumular experiências nas pastas da Administração e do Planejamento desde 1984.

A reunião técnica comandada pela equipe do governo estadual conta com a participação do procurador geral (PGE) Luciano Alves; que tratará do tema transposição. A superintendente estadual de Gestão de Pessoas (SEGEP), Helena Bezerra, aborda a atualização cadastral; e, a diretora executiva da SEGEP, Michele Martinez, fala sobre a Escola de Governo. Na sexta-feira (15) a mesma equipe trata dos mesmos temas a servidores estaduais de Ariquemes.

