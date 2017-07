Publicidade

Foram prorrogadas até o dia 30 de julho as inscrições do processo seletivo para contratação de 200 jovens para Programa de Prestação Voluntária de Serviço Administrativo (PPVSA), conforme a Lei nº 4.016/2017, na Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar. As inscrições podem ser feitas pelo site da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania.

As vagas são para jovens desempregados, com idade entre 18 e 23 anos e que possuem o Ensino Médio. O processo seletivo está sendo conduzido por uma comissão de servidores da Sesdec, seguindo modelo utilizado pelas unidades militares no recrutamento de civis.

Com a alteração no calendário, a divulgação da relação das inscrições também foi alterada para o dia dois de agosto. A interposição de recurso sobre o indeferimento de inscrição será nos dias dois e três de agosto. Já a divulgação da relação final de inscritos e convocação para a realização de prova teórica ficou para o próximo dia quatro.

Os aprovados no processo seletivo irão atuar nas atividades relacionadas ao videomonitoramento, call center 190, atendimento ao público e em algumas unidades e serviços administrativas, como arquivamento e produção de documentos. Até o momento a contagem parcial é de 1.100 inscrições homologadas.

Para a homologação os candidatos devem efetuar o pagamento da taxa de inscrição ou atender ao inciso 4.2 do edital nº 001/SESDEC/PPVA/2017 (página 42), integralmente. A documentação indicada deve ser encaminhada através desta página.