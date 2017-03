Publicidade



O setor produtivo rondoniense se une em defesa da carne bovina, em função do estrago provocado ao agronegócio brasileiro com a divulgação de uma operação policial em algumas fábricas de embutidos. Uma reunião na final da tarde de segunda-feira definiu as ações coordenadas do setor em defesa da carne produzida em Rondônia.

Os representantes do setor produtivo rondoniense definiram uma série de ações conjuntas e individuais. A primeira ação foi disparada pelas Federação as Indústrias de Rondônia (Fiero) e Federação da Agricultura e Pecuária de Rondônia (Faperon), que emitiram nota conjunta em defesa do agronegócio rondoniense.

Ficou definida que cada ente adotará ações no âmbito de suas competências e continuarão fazendo reuniões de avaliações e acompanhamento da situação.

O encontro aconteceu na Federação das Indústrias de Rondônia e reuniu o governador em exercício Daniel Pereira; o secretário de Agricultura, Evandro Padovani; presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Rondônia (Faperon), Hélio Dias; o anfitrião Marcelo Thomé; superintendente de Comunicação do Governo Estado, Domingues Júnior; representantes do Idaron e do Fefa, presidente da Associação dos Produtores Rurais de Porto Velho e vice-presidente de desenvolvimento econômico da Fiero, Adélio Barofaldi, do superintendente do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) em Rondônia, José Valterlins. Também participaram do encontro os deputados estaduais Jean Oliveira e Adelino Follador.

Veja a íntegra da nota do setor produtivo:

C O M U N I C A D O A S O C I E D A D E

A Federação das Indústrias do Estado de Rondônia (Fiero) e a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Rondônia (Faperon), em face da avalanche de notícias colocando em cheque a qualidade dos produtos do agronegócio Brasileiro, desencadeada a partir da operação da Polícia Federal em algumas unidades de processamentos de embutidos, vêm a público esclarecer o que segue:

1 – O agronegócio brasileiro tem padrão de excelência e qualidade atestada por vários órgãos sanitários de vários países.

2- A qualidade da carne bovina do rebanho de Rondônia é assegurada pelos vários órgãos de fiscalização como Mapa, Idaron, Secretaria de Agricultura e Abastecimento e Conselho Regional de Medicina Veterinária.

3 – Os frigoríficos instalados em Rondônia abatem e processam carne in natura de qualidade inquestionável, atestada, inclusive, pelos exigentes mercados consumidores europeu e asiático.

4 – A Fiero faz visitas regulares aos frigoríficos e pode constatar a organização da produção, em completa observância às normas sanitárias, sociais e trabalhistas.

5 – A produção de carne in natura é representativa no PIB do Estado, tendo contribuído com quase meio bilhão de dólares em exportação em 2016 e mais de 60 milhões de dólares só nos primeiros dois meses de 2017.

6 – Tranquilizar a população quanto à segurança sanitária e qualidade da carne bovina rondoniense

7 – O segmento da produção de carne bovina em Rondônia é um dos motores da economia, negocia com 32 mil pecuaristas, gerando cerca de 15 mil empregos diretos e mais de 25 mil indiretos, considerando todos os setores envolvidos, desde a criação, transportes até chegar à mesa do consumidor.

8 – Por fim, lembrar que esse estardalhaço na mídia em cima de uma operação policial, atenta contra a produção do agronegócio brasileiro de modo geral e, de modo particular, o de Rondônia, que contribuiu para que a crise econômica chegasse ao estado com menor intensidade.

Marcelo Thomé

Presidente da Fiero

Hélio Dias

Presidente da Faperon

Fonte: Assessoria de Comunicação Social do Sistema Fiero