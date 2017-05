Publicidade



Sim! Lirvani Storch e Aluizio Lara estão buscando os holofotes? Lógico, qualquer um que tivesse a coragem de encabeçar este projeto, iria agir da mesma maneira.





Mais e o projeto afinal, faz bem para a população? A resposta é a mesma, lógico que sim.

A palavra por si só já mostra os benefícios, REDUÇÃO. Os custos com vereadores iram cair, cada vereador recebe hoje R$ 5.500,00 bruto. Logo teríamos uma redução de R$ 11.000,00 por mês só com subsídios de vereadores.

Agora se agregar aí; assessores, custo de gabinete, diárias, e encargos. Pode-se sim facilmente chegar a uma economia de mais R$ 700 mil por Legislatura, como já foi alertado aqui no passado (veja aqui).

O que dizem aqueles que são contra

Apenas o vereador Adão Selvático (Veja aqui ou na figura ao lado) se manifestou contrário ao projeto publicamente, existem aqueles que “torcem a cara” para o projeto, mais ao menos por enquanto não tiveram coragem ou a oportunidade de expor sua opinião ao público. Ao que tudo indica na próxima segunda-feira terão a oportunidade, resta saber se terão a coragem, uma vez que a população promete comparecer à sessão.

Justificativa “Sem Vergonha”

“O dinheiro repassado pele Executivo para a Câmara Municipal, não vai mudar em nada com a redução de vereadores.”

Dizem por aí, alguns vereadores, entretanto é preciso dizer que o dinheiro também não será queimado ou jogado fora, caso possa ser economizado, poderá ser devolvido para os cofres municipais, aonde deverá ser usado em prol da sociedade. Assim é claro que a redução de 11 para 9 vereadores, é benéfica para a população de Espigão do Oeste.

Uma curiosidade que tem chamado à atenção

Se na última eleição tivéssemos apenas 9 cadeiras na Câmara de Vereadores, quem ficaria de fora?

Vamos as contas:

Na última eleição tivemos 17.186 votos válidos para o cargo de vereador, assim, o quociente eleitoral foi de 1.563,27 votos. Os vereadores Adão Salvatico (276 Votos), Joel Oliveira ( 302 votos) e Aluizio Lara (640 votos) foram eleitos por média.

Se a eleição fosse para 9 vereadores esse quociente eleitoral subiria para 1.909,55 votos e deixaria de fora os vereadores Adão Salvatico e Joel Professor.

Teríamos eleito 6 vereadores com o quociente eleitoral; Joveci do Pacarana, Saiara Toledo, Zonga, Genezio Mateus, Devair Réga e Professor Marcel.

E pela média seriam eleitos com a maior sobra (1.864,45) Lirvani Storch, depois com a segunda maior sobra (1.197,9) Coco, e com a terceira maior sobra (1.017,45) Aluizio Lara.

Por tanto ficariam de fora Adão Salvatico e o Joel Professor.

E aí, você é contra ou a favor da redução do número de vereadores em Espigão do Oeste?