Sob pressão popular, vereadores reprovam Projeto para antecipar eleições da mesa

Na sessão de ontem (13), populares lotaram as dependências da Casa Legislativa de Espigão do Oeste, para acompanhar a votação do Projeto de Resolução nº 03/2017 que iria alterar o art. 15 do Regimento Interno da Câmara Municipal.

Caso fosse aprovado, a alteração iria permitir que a eleição para o Biênio 2019/2020 fosse adiantada, e aconteceria na terceira sessão ordinária de novembro do corrente ano.

Com os ânimos exaltados, manifestantes entoaram palavras de ordem e de reprovação a atitude de parte dos vereadores durante toda a sessão. Em determinado momento o Presidente Zonga chegou a pedir a presença da polícia militar, e de imediato foi vaiado pelos presentes.

“Não somos bandidos, respeite o povo”, dizia um dos manifestantes. Dessa forma em clima tenso, por volta das 22h35 os vereadores começaram a votação do projeto, e o mesmo foi reprovado por 6 (seis) X 4 (quatro).

Votos contra o projeto:

Adão Salvatico

Aluízio Lara

Cosmo Novaes

Devair Réga

Lirvani Storch

Saiara Toledo

Votos a favor do projeto

Augustinho Schultz

Genésio Mateus

Joel do 14 de Abril

Joveci do Pacarana

Ao término da sessão, o Portal Espigão e a Mega Fm ouviram parte dos vereadores e também o algumas pessoas que estavam presente à sessão, confira nos vídeos abaixo:

Devair Réga

Saiara Toledo

Lirvani Storch

Vilson Turatti

Pr. Jeferson Lins