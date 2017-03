Publicidade



Um homem de 42 anos foi preso na última terça-feira (28), em Espigão D’Oeste (RO), a 539 quilômetros de Porto Velho, por suspeita de ter matado um outro homem de 41 anos, com golpes de faca no rosto e na cabeça. O homicídio ocorreu em um ponto de ônibus de Pimenta Bueno (RO), após uma discussão. Segundo a polícia, o suspeito confessou o crime.

De acordo com a Polícia Civil, após o registro da ocorrência do assassinato foram iniciados os trabalhos de investigação, com o objetivo de localizar e prender o suspeito pelo crime.