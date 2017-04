Publicidade



Cristóvão Oliveira da Silva, 49 anos, foi preso após ser flagrado saindo nervoso de dentro da casa pela irmã, que chegou do trabalho e presenciou a filha adolescente em prantos de choro, com vários arranhões pelo corpo e bastante desesperada.

Ao ser indagada o motivo do desespero, a filha de 16 anos, afirmou que o tio a teria pega a força e estuprada. O fato aconteceu no bairro Igarapé, no setor leste da Capital. O repórter Rosinaldo Guedes, da Rede TV Rondônia, falou com exclusividade com o suposto estuprador.





