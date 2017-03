Suspeitos furtam peças de carros que estavam em pátio de delegacia em RO

Polícia Civil flagrou os suspeitos desparafusando as peças dos veículos. Dentro do carro que daria fuga à eles foram encontrados vários pneus.

Tweet no Twitter

Compartilhar no Facebook

Publicidade



Dois homens e uma mulher foram presos e um menor de 17 anos apreendido após tentarem furtar peças de carros que estavam estacionados dentro da Delegacia de Furtos e Roubos da Polícia Civil na manhã deste domingo (12) em Porto Velho. Segundo a Polícia Militar (PM), um policial civil acionou a PM depois de flagrar os suspeitos furtando os objetos.

Segundo a testemunha, ele viu a quadrilha desparafusando os pneus de alguns veículos que estavam estacionados no pátio da delegacia para furtá-los. Um dos suspeitos dirigia o carro que daria fuga aos demais, e dentro do porta-malas desse veículo foi localizado dois pneus com aro, parafusos e uma bateria.

Os suspeitos receberam voz de prisão e o menor de apreensão, foram levados para a Unisp-Centro para prestarem depoimento e depois levados para a Central de Flagrantes da cidade.