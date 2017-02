Taça Padre Ezequiel Ramin tem grupos definidos.

Foram definidos no último sábado 25/02 os grupos da Taça Padre Ezequiel Ramin de Cacoal e 20 equipes estarão na disputa em 2017, no dia 18/03 tem o jogo de abertura entre Corinthians-13 x Força Jovem-15 no campo do Corinthians na Linha 13.

Grupo A;

Corinthians-13.

Laranjeiras-09.

Força Jovem 15.

Carajás-14.

Barcelona Suruí-09.

Grupo B;

Juventude-06.

Brasilzinho-10.

Barcelona-08 A.

Nova União-10 B.

Palmeirinhas-06.

Grupo C;

Nova União-10 A.

Bandeirantes-07.

Serra Azul-09.

Democrata-10.

União Bandeirantes-07.

Grupo D;

Flamengo-10.

Barreiros-11.

Barcelona-08 B.

Flamengo-11.