Diante da dificuldade de notificar os senadores Ivo Cassol (PP-RO) e Valdir Raupp (PMDB-RO) para ouvi-los quanto à fiscalização de supostas irregularidades no pagamento de pensões especiais a ex-governadores de Rondônia, o Tribunal de Conta do Estado (TCE-RO) publicou no Diário Oficial de quarta-feira decisão monocrática, pela qual torna pública através de edital a convocação dos dois parlamentares.

Também foram citados o ex-secretário de Administração, Rui Vieira; a ex-superintendente de Administração e Recursos Humanos, Carla Mitsue Ito; advogados José de Almeida Júnior, Carlos Eduardo Rocha Almeida, Eduardo Campos Machado, Escritório Almeida & Almeida Advogados Associados e a atual superintendente estadual de Gestão de Pessoas, Helena Bezerra.

O relator do processo é o conselheiro Wilber Coimbra.

A equipe tentou ouvir os dois senadores, mas até o fechamento desta edição não houve retorno dos assessores.

Fonte: diariodaamazonia