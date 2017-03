Publicidade



Na manhã desta quarta-feira a Polícia Militar, após diversas denúncias anônimas, prendeu o nacional Messias dos Reis, Vulgo Paraguaio, de 43 anos, que residia num condomínio no bairro São José.

Durante o flagrante o criminoso foi surpreendido realizando a venda de droga tipo Crack a menor de 17 anos, durante a ação o traficante tentou se livrar do entorpecente, no entanto os PMs conseguiram localizar aproximadamente 30 porções do produto químico, junto com o traficante foram conduzidos outras duas pessoas por estarem envolvidas na ocorrência.

Foi necessário o uso de algemas nos abordados em razão da resistência que praticaram para não serem presos. Ainda foi localizado no local onde os menores adentraram buscando fugir da abordagem foi encontrado uma bomba de poço e um aparelho de DVD marca Philips preto e no quarto do traficante foi encontrado um aparelho DVD de marca Amvox preto, um receptor Century preto e dois controles remotos.

A Polícia Militar em Espigão novamente garante a segurança da comunidade combatendo com intransigência os criminosos que atuam no município.

Polícia Militar: Instrumento de paz, sua segurança é a nossa vida.