TRÁFICO – Nota de esclarecimento do gabinete do Dr. Neidson

O deputado Dr. Neidson (PMN) vem a público esclarecer que, ao tomar conhecimento do fato que envolveu um dos funcionários lotados em seu gabinete, não exitou em solicitar a exoneração do mesmo.

O deputado ressalta que a contratação de qualquer servidor, só se dá mediante a apresentação de certidões negativas que comprovem situação de regularidade do candidato à vaga, junto à Justiça.

No caso do servidor em questão, os documentos apresentados informaram o resultado de ‘nada consta’ e a contratação se deu normalmente, uma vez não haver, até então, nada que desabonasse a conduta do trabalhador.

Diante do acontecido, o parlamentar considerou por bem, exonerar o servidor que agora deverá responder pelos seus atos sem qualquer ligação com o gabinete do deputado Dr. Neidson.