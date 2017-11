TRAGÉDIA: Idoso morre carbonizado após incêndio em residência em Rondônia

O idoso identificado como Geraldo Leite, 86, morreu carbonizado na manhã desta quinta-feira (23) após um incêndio de grandes proporções ocorrido em umaresidência e bar, localizados na Rua Álvaro Maia com Tenreiro Aranha, bairro Olaria, região Central de Porto Velho. O idoso era deficiente visual.

De acordo com uma mulher que estava passando roupas na casa, o fogo iniciou no quarto onde a vítima se encontrava. Ela ainda tentou tirar o idoso, mas sem êxito. A mulher sofreu algumas queimaduras e saiu do local. As chamas se alastraram rapidamente e consumiu todo o imóvel. O Corpo de Bombeiros foi chamado e conteve o incêndio.

Após várias buscas, o corpo da vítima foi localizado totalmente carbonizado. A Perícia Técnica irá apontar em até 30 dias as causas do sinistro.