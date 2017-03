Publicidade



Três homens da idade entre 20 e 27 anos foram presos após uma discussão que culminou em agressões na madrugada desta quarta-feira (22), no Bairro Tucumanzal, em Porto Velho. Conforme o registro policial, os envolvidos no caso são dois clientes da conveniência de um posto de combustível e um frentista. A Polícia Militar (PM) foi acionada, e os suspeitos levados à Central de Flagrantes da capital.

Segundo o boletim de ocorrência, dois dos suspeitos estavam ingerindo bebida alcoólica na conveniência de um posto de combustível. Em certo momento, um dos homens urinou no pátio do posto, e um frentista pediu para que ele urinasse em outro local.

O homem não gostou de ser repreendido e agrediu o frentista com uma barra de ferro. O frentista se defendeu e agrediu o cliente com uma vassoura. O amigo do suspeito se aproximou e acabou entrou em vias de fatos com o funcionário do posto.

A PM foi acionada por populares e os três homens foram presos. Eles foram encaminhados para a Central de Flagrantes da cidade. Um dos envolvidos teve um ferimento na testa, mas não precisou de atendimento médico.

Fonte: G1