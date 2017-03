Publicidade





Após um grande trabalho investigativo, coordenado pelos delegados Alessandro Morey e Glauco de Paula, agentes da Delegacia Especializada em Repressão à Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DERFRVA) conseguiram prender três homens com dois veículos roubados. Welton Wagner Ferreira da Cruz, Rodrigo Teixeira de Lima e Geofran Araújo Barros foram flagrados em um sítio na BR-319, Ramal Azul, Km 17, de difícil acesso.

Os agentes já investigavam o trio há algum tempo e montaram campana nos últimos dois dias. Na noite desta quinta-feira os policiais surpreenderam os homens quando chegaram ao local para realizar a troca de placas originais por clonadas de um Chevrolet Cobalt cinza (NBW-7641) e uma caminhonete F-1000, vermelha (IFU-5941).

No momento da abordagem, Welton Wagner tentou se desfazer de um embrulho que depois se verificou tratar-se de dois pares de placas clonadas de dois veículos com as mesmas características dos veículos referidos.

Durante os questionamentos, eles afirmaram que após a troca das placas, os veículos tinham como destino o Estado do Acre.

A Polícia divulgou a imagem dos presos para eventuais reconhecimentos de outros crimes possivelmente já praticados.

Fonte: rondoniagora