A Universidade Federal de Rondônia (Unir) divulgou o edital do processo seletivo simplificado para contratação de professor substituto. As vagas são para a área de Ciência da Informação, no campus de Porto Velho. As inscrições poderão ser feitas gratuitamente entre os dias 10 e 14 de abril.

O edital foi divulgado pelo Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas (NUCSA) da Unir. As inscrições poderão ser realizadas no período de 10 a 14 de abril, das 16h às 20h, na sala 105, Bloco 1k, no Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas do campus Porto Velho.

Conforme o edital, consta que as contratações serão feitas por um prazo determinado de até um ano, podendo ser prorrogadas até o limite legal estabelecido no Art. 4º da Lei nº. 8.745/93 – que dispõe sobre a contratação por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

Para participar do processo seletivo, o candidato tem que ter mestrado na área de Ciências da Informação. Mais informações podem ser acessadas no portal de processos seletivos. Fonte: G1