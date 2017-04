Publicidade



A Universidade Federal de Rondônia (Unir) divulgou na última segunda-feira (24), a lista da 1ª chamada para matrículas dos candidatos aprovados no processo seletivo 2017, para ingresso no 2º semestre.

As matrículas podem ser realizadas nos dias 2 e 3 de maio, na Diretoria de Registro e Controle Acadêmico (Dirca), em Porto Velho, e em suas respectivas Secretarias (Sercas), no interior do estado, das 8h às 12h e das 14h às 17h30.

Segundo a Unir, para realizar a matrícula, o candidato deve apresentar os originais e cópias dos documentos previstos no edital. Os candidatos pertencentes ao grupo da renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas, deverão apresentar documentos comprobatórios específicos, que também está disponível no documento.

Na comprovação da renda familiar, o candidato inscrito no cadastro único do governo federal poderá apresentar o comprovante de inscrição no CadÚnico como documento auxiliar da comprovação de renda, não se eximindo da apresentação dos demais documentos.