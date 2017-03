Publicidade



A Universidade Federal de Rondônia (Unir) publicou, nesta semana, edital do processo seletivo para o mestrado em Estudos Literários. Segundo a universidade, são ofertadas 20 vagas para ingresso no 2º semestre deste ano na unidade de Porto Velho. Podem se inscrever no processo seletivo os portadores de diploma de curso superior reconhecido pelo MEC ou revalidado no Brasil.

As inscrições para o processo seletivo poderão ser realizadas pessoalmente, ou por procuração com firma reconhecida do candidato, de 8 a 12 de maio deste ano, das 9h às 16h, na sala de Coordenação do PPG-MEL, piso térreo, no Bloco das Pró-Reitorias, no Campus José Ribeiro Filho em Porto Velho, BR 364, Km 9,5 (sentido Acre).

Segundo a Unir, serão aceitas inscrições enviadas pelos Correios, via Sedex, postadas dentro do prazo estipulado, incluindo todos os documentos exigidos no Edital.

A divulgação do edital foi feita no site da Unir, por meio do Programa de Pós-Graduação Mestrado Acadêmico em Estudos Literários (PPG/MEL), do Departamento de Línguas Vernáculas (DLV) do Núcleo de Ciências Humanas (NCH) da universidade.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail mel@unir.br .

Fonte: G1