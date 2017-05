Publicidade



Uma morte foi registrada neste sábado no Presídio Urso Branco, em Porto Velho. Francisco das Chagas Silva foi morto por Edson Gomes da Silva em um confronto ainda que ainda não teve as causas reveladas. Já no final da tarde, detentos do Ênio Pinheiro iniciaram um motim, não deixando parentes sair da unidade prisional. Eles começaram a incendiar colchões e a PM foi acionada.